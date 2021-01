Serie A, Napoli-Parma 2-0: Elmas e Politano portano gli azzurri al quarto posto

Il Napoli batte il Parma grazie a una rete di Elmas, per la prima volta titolare in campionato in questa stagione, e Politano

Il Napoli vince e si scrolla di dosso le critiche per la sconfitta contro il Verona della scorsa settimana: dopo la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia arriva la vittoria sul Parma, figlia della rete di Elmas al 32′ e di Politano all’81’. Il centrocampista, partito titolare per la prima volta in stagione, premia la scelta di Gattuso con una serpentina decisiva che decide la partita.

Napoli-Parma, decidono Elmas e Politano

Napoli che parte col freno a mano tirato, ma il Parma non ne approfitta: il primo squillo arriva proprio alla mezz’ora, con Elmas che riceve sulla trequarti e supera Osorio, Kurtic e Grassi, prima di entrare in area e superare Sepe con un sinistro che spiazza l’estremo difensore ducale. Al 43′, poco prima del fischio per l’intervallo, Lozano spreca il raddoppio su cross di Insigne.

Squadre che tornano in campo nella ripresa per seguire lo stesso copione: al 60′ è il capitano azzurro che calcia a giro, spendendo di poco al lato. Parma che ci prova e due minuti dopo si fa annullare la rete del pareggio: Gervinho serve Brugman palesemente in fuorigioco, Ospina battuto, ma la bandierina si alza. Napoli che riesce a raddoppiare all’81’ con Politano, entrato dalla panchina e supportato dalla deviazione di Osorio, che spiazza Sepe. All’87’ padroni di casa che colpiscono anche un palo con Insigne, che manca l’appuntamento con il centesimo gol. Azzurri che a questo punto deve solo amministrare e godersi i 37 punti in classifica, dividendosi il quarto posto con Lazio e Roma, che scenderà in campo a breve col Verona.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 46 punti; Inter 44; Juventus* 39; Roma*, Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno