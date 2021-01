Napoli-Parma, Giuntoli: “Rosa completa, Mertens deve recuperare”

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Parma e Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato anche del calciomercato azzurro

Cristiano Giuntoli commenta l’andamento attuale del Napoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida delle 18 contro il Parma ai microfoni di ‘SkySport’: “La serenità non è mai mancata. Dopo la gara di Verona eravamo dispiaciuti, soprattutto per la prestazione, ma è successo altre volte. Altre sconfitte ci vedevano con prestazioni differenti. Dopo domenica eravamo insoddisfatti. Siamo qui a parlare di alti e bassi, ma anche gli altri alla fine soffrono: basti vedere l’Atalanta, che ha perso con la Lazio. Non dobbiamo farci condizionare dai risultati, ma analizzare la prestazione nel complesso. Il rapporto con Gattuso è sereno e c’è un confronto costante con la società”.

Un cenno anche sul calciomercato: “Ounas è un trasferimento di cui deve occuparsi il Cagliari: il ragazzo ha chiesto del tempo prima di poter accettare. Loro hanno cambiato modulo e quindi lo spazio è diminuito: vogliamo che giochi di più e vorremmo spostarlo. In questo momento siamo molto attenti al bilancio: affrontiamo con serenità di partita in partita quello che succederà. Mertens farà una settimana di lavoro a parte: ha la caviglia non perfetta, ha fatto uno sforzo importante per esserci con la Juventus”.