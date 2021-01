Napoli, col Parma è già un crocevia per Gattuso

Oggi in campo Napoli-Parma, gara fondamentale per il futuro di Gennaro Gattuso: le ultime sul tecnico azzurro

La vittoria in coppa Italia contro lo Spezia ha dato un pizzico di ossigeno al Napoli e a Gattuso, ma questa sera c’è già un altro esame. Alle ore 18, azzurri al ‘Maradona’ contro il Parma per una gara da non fallire assolutamente in ottica zona Champions. Le rivali corrono, bisogna riprendere l’andatura in campionato. E il tecnico continua ad essere sotto osservazione.

‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’ concordano sul fatto che la tregua concessa dal presidente De Laurentiis è a tempo. Il presidente sarà in tribuna per seguire la sfida contro gli emiliani, un eventuale passo falso potrebbe rimettere seriamente a rischio la posizione dell’allenatore. Come spiegato da Calciomercato.it, il Napoli vorrebbe evitare la separazione da Gattuso, ma le riflessioni sul futuro sono in corso. E la rottura con il ds Giuntoli non contribuisce a rasserenare l’ambiente, nonostante il tweet presidenziale di mercoledì a ribadire la fiducia nei confronti dello staff tecnico.