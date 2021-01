Calciomercato Napoli, Gattuso ancora a rischio: le ultime

Napoli, orizzonte non ancora sereno per Gattuso dopo la vittoria in Coppa Italia con lo Spezia: le ultime sul futuro del tecnico

Il Napoli passa alle semifinali di Coppa Italia, interrompendo il momento negativo aperto dalle sconfitte in Supercoppa con la Juventus e in campionato col Verona. Il 4-2 di ieri sera con i liguri però rasserena solo in parte la situazione legata al tecnico Gennaro Gattuso, il cui futuro appare in bilico. Le dichiarazioni di ieri sera dell’allenatore calabrese, al termine della gara, hanno confermato che in casa azzurra un po’ di tensione c’è. Ora bisogna cercare di proseguire con altri risultati positivi.

Come spiegato da Calciomercato.it, De Laurentiis intenderebbe arrivare con Gattuso fino al termine della stagione. Ma non sono da escludere ribaltoni in caso di altri risultati negativi. Le prossime gare (con Parma e Genoa in campionato e con la doppia semifinale di coppa con l’Atalanta) potrebbero essere determinanti in tal senso. Il ‘Corriere dello Sport’ tiene viva la suggestione Benitez, in caso di ulteriori rovesci sul Napoli. Domenica gli azzurri sono attesi ad altre conferme.