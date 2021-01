Calciomercato Torino, UFFICIALE Sanabria | I dettagli

Antonio Sanabria è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino: l’attaccante, positivo al Covid, è in isolamento

Adesso è ufficiale: Antonio Sanabria è un nuovo giocatore del Torino. Come comunicato dal club granata, l’ex Genoa ritorna in Serie A “a titolo definitivo dal Real Betis Balompié. L’attaccante ha firmato un contratto di quattro anni”. Come anticipato da Calciomercato.it, le cifre dell’operazione sono di 7 milioni di euro, più 3 di bonus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | ESCLUSIVO agente Buffon: “Ecco il suo segreto. Juve? Ci incontreremo a marzo”

Contestualmente, la società ha informato che “nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore. Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario”.