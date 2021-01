Non solo centrocampo: i granata vicini ad un nuovo rinforzo in attacco

Antonio Sanabria è a un passo dal ritorno in Italia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il trasferimento dell’attaccante al Torino è ai dettagli, un’operazione nata dalla volontà del ragazzo di tornare a lavorare con il tecnico Davide Nicola. Il Betis reputava il paraguaiano un elemento importante del suo progetto, come dimostrano le 10 presenze da titolare in questa Liga e il match giocato ieri contro la Real Sociedad in Coppa (nel quale è stato espulso), ma le difficoltà economiche della società helipolitana la obbligano ad accettare il trasferimento. Gli spagnoli, con quest’operazione, incasserebbero circa 7 milioni di euro, fondamentali per le loro casse in questo periodo. I granata, dunque, potranno presto accogliere il loro nuovo attaccante, che conosce benissimo il nostro campionato viste le esperienze con Sassuolo, Roma e Genoa.

