Il Milan al termine dell’attuale stagione potrebbe andare ad acquistare a titolo definitivo Diogo Dalot, ora in prestito: le cifre

Il Milan è già proiettato anche alla prossima sessione estiva di mercato quando ci saranno da risolvere alcune questioni ad oggi in sospeso. Tra queste anche il futuro di Diogo Dalot, polivalente terzino portoghese arrivato in prestito dal Manchester United e che è riuscito a farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Pioli: 16 apparizioni tra coppe e campionato con una rete in Europa League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il lusitano è in crescita e ha vissuto una buona prima metà di stagione, motivo per cui il Milan punta dritto al riscatto a fine anno. Secondo quanto sottolineato da ‘The Sun’ i rossoneri hanno preso contatti anticipati con lo United per provare a trovare un’intesa in vista dell’estate. Dalot è felice in Italia e sembra disposto a prolungare la sua permanenza con il club meneghino anche a titolo definitivo. Il Milan dal canto suo sarebbe disposto a versare nelle casse del Manchester circa 17 milioni di euro più bonus ed anche dal punto di vista dello stipendio rientra nelle linee guida salariali della società. I ‘Red Devils’ devono quindi prendere una decisione ed hanno monitorato i suoi progressi in Serie A. Solskjaer potrebbe comunque lasciarlo andare vista la folta concorrenza nel ruolo.