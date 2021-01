Il Milan si appresta a cedere in prestito, fino al termine della stagione, Luan Capanni. L’attaccante classe 2000 verso il trasferimento al Racing Santander

Luan Capanni si appresta a lasciare il Milan. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2000, è pronto a volare in Spagna per legarsi ad un club storico come il Racing Santander.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa sulla fascia | Occasione in Liga

Come riporta il giornalista Pietro Balzano Prota, sui propri canali social, l’ex Lazio, protagonista la passata stagione con la maglia della Primavera di Giunti, si trasferirà nel club di Segunda Division in prestito, inizialmente per sei mesi, fino al termine della stagione. L’affare è ad un passo dalla chiusura.