Il Milan continua a lavorare sul mercato e cerca un esterno da regalare a Pioli: Gayà pronto a lasciare Valencia

I rossoneri, senza dubbio la reginetta del calciomercato fino a questo momento, non smettono di lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo aver colmato le lacune strutturali più importanti, quelle relative al centrale di difesa, al centrocampista e al vice Ibrahimovic, la mania di perfezionismo di Paolo Maldini si sta concentrando su un esterno difensivo. Dato che si è complicata la pista Junior Firpo, come raccontato da Calciomercato.it, il Milan potrebbe aver individuato un’opportunità nella Liga.

Calciomercato Milan, Gayà vuole lasciare Valencia | Occasione per Maldini

L’occasione del Milan per completare il mercato, chiudendolo con un bel fiocchetto, potrebbe arrivare dalla Spagna. Come rivelato da ‘Chiringuito’, infatti, José Luis Gayà avrebbe espresso la propria volontà di lasciare il Valencia in cerca di una nuova e più stimolante avventura. Il terzino iberico classe ’95 è un’eccellenza del calcio spagnolo e, considerata la situazione in cui versa il Valencia, potrebbe partire a prezzo di saldo. Per questo motivo, quindi, Paolo Maldini starebbe valutando anche il nome di Gayà per questo mercato di gennaio. Il prossimo rinforzo di Stefano Pioli, infatti, potrebbe arrivare proprio dalla Liga.