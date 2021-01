Retroscena su quanto accaduto mercoledì all’incontro tra De Laurentiis, Gattuso e i calciatori del Napoli: furia del patron

La vittoria contro lo Spezia in coppa Italia non ha definitivamente zittito le voci sui rapporti tesi tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. Il tecnico calabrese sembra destinato a lasciare Napoli a fine stagione, ma resta in piedi anche l’idea di un esonero, soprattutto se le prossime partite non dovessero portare i risultati sperati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Momento di riflessione in casa azzurra con anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che rischia e tanti nomi di allenatori accostati alla società partenopea. Da Allegri, promessosi alla Roma, a Benitez, da Mazzarri a Sarri.

Napoli, Auriemma: “De Laurentiis non vuole esonerare Gattuso”

Di questo ha parlato, su un video pubblicato sul proprio canale Youtube, Raffaele Auriemma, rivelando un presunto retroscena sull’incontro tra la squadra e De Laurentiis di mercoledì sera.

“Le riflessioni su Gattuso ci sono – ha affermato il giornalista -, ma per capire se la squadra lo segue. Gattuso è un osso duro e il presidente lo ha detto anche ai calciatori nella cena di mercoledì: se voi pensate di fare fuori Gattuso come avete fatto con Ancelotti, io vi appendo al muro. Io non mando via l’allenatore, vi appendo al muro”