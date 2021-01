Calciomercato Roma, domani la partenza di Reynolds | Visite e firma

Domani la partenza per Roma di Bryan Reynolds: visite mediche e poi la firma con il club giallorosso

La Roma è pronta ad accogliere Bryan Reynolds. Come raccontato da Calciomercato.it, era già tutto fatto per il trasferimento del terzino americano, e mancavano solo tre tamponi negativi per il via libera alla partenza per l’Italia. Il classe 2001 ha superato anche l’ultimo test e può così volare in direzione capitale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, scambio Sanchez-Dzeko | Ecco l’ostacolo

Reynolds partirà domani per l’Italia e al suo arrivo sosterrà le visite mediche di rito prima della firma con il club giallorosso. Il 19enne, che è stato vicino alla Juventus, arriva dal FC Dallas in prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione da 7 milioni di euro totali. Pronto un contratto da 4 anni e mezzo.