Mandragora dall’Udinese al Torino via Juventus, sono ore calde. Oggi l’incontro in Consiglio di Lega: in discussione la formula dell’affare

Ore calde per il possibile passaggio al Torino di Rolando Mandragora. Oggi Juventus e Udinese si incontreranno al Consiglio di Lega provando a raggiungere una intesa sul ritorno a Torino, sponda però granata, del 23 centrocampista che lo scorso ottobre, per ragioni di bilancio, è stato riscattato dai bianconeri (10,7 milioni più eventuali 6 di bonus) e lasciato in prestito annuale – con facoltà di rinnovo per una seconda stagione – ai friulani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Mandragora-Torino: in discusione la formula

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, in queste ore si sta discutendo la formula, un segnale chiaro circa la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’operazione. Mandragora è una precisa richiesta di Nicola, che lo ha allenato già proprio a Udine per alcuni mesi nella stagione 2018/2019 e che da Cairo sta già ottenendo l’acquisto del suo ‘pupillo’ Sanabria.