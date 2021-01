Annuncio clamoroso in diretta per quanto riguarda il calciomercato Serie A. Allegri pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza alla Juventus

Da oltre un anno e mezzo Massimiliano Allegri è senza panchina. Chiusa la sua avventura alla Juventus con una stagione di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, il tecnico livornese è pronto a tornare in sella dopo un anno sabbatico. Il suo nome è stato accostato alla panchina di quasi tutte le big in crisi: dall’Inter dopo la sfuriata di Conte post finale di Europa League al Napoli e alla stessa Juve. Ma anche all’estero: dai francesi del Paris Saint-Germain agli spagnoli del Real Madrid e del Barcellona fino agli inglesi di Arsenal, Chelsea e Manchester United. Nei giorni scorsi Calciomercato.it aveva anticipato una bozza di accordo tra Allegri e la Roma. Ma c’è di più. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, Allegri post Fonseca: i dettagli

A rilanciare la notizia, oggi, ci ha pensato Ilario Di Giovambattista che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha dichiarato: “Allegri ha già firmato un precontratto con la Roma di due o tre anni. L’ingaggio sarà più alto di quello percepito da Fonseca, ma più basso di quello che aveva alla Juve e dovrebbe essere di 4,5 milioni di euro a stagione. Ma il preaccordo diventerà valido ad una condizione: che i giallorossi centrino la qualificazione alla prossima Champions League. Non è da escludere, però, nemmeno che possa subentrare già in questo campionato”.