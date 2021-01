Manchester United, bufera attorno a van de Beek: dall’Olanda l’accusa a Solskjaer di aver ingannato il giocatore, Juventus vigile

Proprio ieri in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer aveva sottolineato come Donny van de Beek stesse “Lavorando nel modo giusto, anche se vuole giocare di più”. Un messaggio che non è passato in sordina, visto che l’olandese, arrivato in estate per oltre 40 milioni di euro dall’Ajax, fatica a trovare una maglia da titolare. Chiuso da Bruno Fernandes, Pogba e McTominay, l’olandese non è soddisfatto e per lui si sono intensificate le voci di un possibile addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, occasione van de Beek

A premere su un possibile addio del centrocampista sono anche i media olandesi. A sferrare un attacco a Solskjaer è il giornalista Süleyman Öztürk: “Van de Beek è stato ingannato. Solskjaer ha detto che sta lavorando duro, ma nelle sue gerarchie non potrà mai sostituire Bruno Fernandes. Il portoghese vuole palla tra i piedi, mentre van de Beek ha altre caratteristiche. Dovrebbe andarsene”. E in questo senso la Juventus sarebbe una delle prime candidate.