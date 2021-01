Continuano i dialoghi tra Suning e Bc partners per l’ingresso del private equity nel club ed entrano in scena due ex Juventus

Continuano i dialoghi tra Suning e Bc partners per il futuro dell’Inter. Il private equity è alle prese con la due diligence per acquisire una quota della società nerazzurra e nell’affare avrebbero un ruolo anche due ex Juventus. Come si legge sul ‘ilsole24ore.com’, infatti ,ad accompagnare Bc Partners ci sarebbe Tifosy Ltd, società di consulenza britannica che vede tra i fondatori, oltre a Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, anche l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria, Gianluca Vialli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tifosy starebbe agendo come consulente nel passaggio di quote dell’Inter. Al fianco del responsabile di Bc Partners Nikos Stathopoulos nelle trattative ci sarebbe Zanetton con Marco Re, ex Cfo della Juventus, entrato poco tempo fa nella società britannica.