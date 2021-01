Annuncio importante in ottica calciomercato Juventus in merito al futuro di Bernardeschi. Addio bianconeri, ma resta in Italia

L’ultima giornata di andata del campionato di Serie A ha rilanciato le quotazioni scudetto della Juventus. I nove volte campioni in carica si sono rialzati dopo il brutto ko nel derby d’Italia e, approfittando della sconfitta del Milan e del pareggio dell’Inter di sabato, si sono riavvicinati alla vetta dopo la vittoria sul Bologna. Eppure non sono mancate le note negative per la squadra di Andrea Pirlo. Il peggiore in campo secondo le pagelle di Calciomercato.it è stato ancora una volta Federico Bernardeschi. Sui social network i tifosi della Juve invocano la sua cessione e in questa ultima settimana di mercato potrebbero esserci novità importanti in tal senso.

Calciomercato Juventus, Caronni svela: “Bernardeschi pronto a dire sì ad una italiana”

L’ennesima prova negativa rischia di ridurre ulteriormente l’impiego di Bernardeschi nella seconda parte della stagione. Per evitare di perdere la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale in vista degli Europei, il fantasista toscano potrebbe lasciare la Juve in questa sessione invernale di calciomercato. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso bianconero Matteo Caronni: “In estate aveva rifiutato tutte le offerte per restare alla Juventus. A gennaio, invece, Bernardeschi ha dato la disponibilità alla cessione e se prima era fissato per andare solo all’estero, ora ha aperto anche all’Italia“.