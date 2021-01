Nel primo tempo di Juventus-Bologna dure critiche per un calciatore bianconero: chiesta la sua cessione immediata

Juventus avanti di un gol contro il Bologna, ma la rete di Arthur non basta a fare contenti i sostenitori bianconeri. Sui social è Federico Bernardeschi a scatenare il popolo juventino che critica in maniera molto pesante l’ex calciatore della Fiorentina. La miccia è il pallonetto completamente sbagliato dal numero 33 bianconero a tu per tu con Skorupski. Una scelta che, soprattutto visto l’esito con la palla alle stelle, non è stata condivisa dai tifosi della Juventus.

Sui social Bernardeschi è molto criticato tra ironie e vere e proprie accuse: “L’errore di Bernardeschi è lecito in terza categoria” scrive un utente. Un altro utente approva il ‘vaffa’ di Ronaldo e un terzo ha la soluzione pronta: “Mettetelo sul primo aereo in partenza”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco una serie di Tweet:

Bernardeschi sembra che viene pagato per sbagliare, ma perché fa cosi?! Boh #juvebologna — | PePPeS | ✘ (@PePPeS_10) January 24, 2021

L’errore di Bernardeschi è lecito se si vede in un campo di terza categoria! — Andrea (@AG10Player) January 24, 2021

Mettete Bernardeschi sul primo aereo in partenza, vi supplico @juventusfcen #JuveBologna — Mystery_Partner (@MisteryPartner) January 24, 2021

Bernardeschi è proprio scarso il mistero è perché questo giocatore gioca ancora in serie A — salvatore (@salvato87725522) January 24, 2021