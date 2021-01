Niente addio a gennaio, nemmeno in prestito, per Emerson Palmieri che piace ad Inter e Juventus. Il Chelsea ha detto no al West Ham

Complice anche un Europeo da giocare, si poteva ipotizzare un suo addio nel corso del mercato di gennaio, ma così non sarà. Emerson Palmieri resterà al Chelsea. Nonostante la concorrenza di Ben Chilwell e il poco spazio a disposizione. Frank Lampard ha infatti fatto sapere di non essere intenzionato a privarsi del terzino italo-brasiliano, specialmente con una stagione così lunga e con tante competizioni da disputare come FA Cup, Premier League e Champions League.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sul giocatore ci sono Inter e Juventus, entrambe interessate e pronte ad acquistarlo, anche in prestito, per poter rinforzare la propria corsia mancina. Un indizio importante però in questo senso, arriva dall’Inghilterra. Il Chelsea infatti ha detto no al West Ham che ha tentato di acquistare Emerson in prestito per i prossimi sei mesi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, scintille con Maresca | Conte rischia una maxi squalifica

Calciomercato Inter e Juventus, Emerson non partirà

Gli ‘Hammers’ sono alla ricerca di un laterale sinistro visto l’infortunio di Masuaku, che resterà fuori sino a fine febbraio. I londinesi hanno bussato alla porta dei “cugini” e hanno chiesto informazioni proprio per l’ex Roma, così da avere un valido ricambio al solo Aaron Cresswell. Lampard però, riferisce il ‘Mirror’, ha posto il veto e ha detto no al suo ex club. Niente addio, neppure in prestito per sei mesi: ci sono troppe competizioni ravvicinate da giocare e il tecnico necessita di ricambi e una rosa all’altezza. Il giocatore è stato quindi tolto dal mercato. Impossibile, salvo imprevisti clamorosi, rivederlo in Italia in questa sessione.