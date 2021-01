Pagelle e tabellino di Juventus e Bologna, lunch match della 19° giornata del campionato di Serie A. Decidono le reti di Arthur e McKennie

La Juventus regola per 2-0 il Bologna e accorcia il gap da Milan e Inter in classifica. La squadra di Andrea Pirlo non fallisce l’occasione per recuperare terreno dalle milanesi, piegando i felsinei grazie alle reti di Arthur e McKennie. Il brasiliano fa girare la squadra nel primo tempo e firma il suo primo gol in maglia bianconera. Nella ripresa è lo statunitense, autore di una prova a tutto campo, a raddoppiare e spegnere le velleità di rimonta del Bologna. Ronaldo resta all’asciutto, Cuadrado si sveglia dopo l’intervallo. Al Bologna non basta l’intraprendenza dell’ex Orsolini, Barrow non punge davanti a Szczesny. Pirlo ritrova de Ligt, malissimo Bernardeschi: nuovo passo indietro per l’ex Fiorentina.

Le pagelle di Juventus-Bologna: prima gioia per Arthur, Barrow non incide

JUVENTUS

Szczesny 7 – Cuadrado quasi gli rifila un brutto scherzo. Prodigioso l’intervento sul campagno di squadra, decisivo sull’1-0.

Cuadrado 7 – Spento nel primo tempo, manda in curva un gol praticamente fatto. Nel secondo tempo alza i giri del motore e serve a McKennie la palla del 2-0. Padrone della fascia nell’ultima mezz’ora.

Bonucci 7 – La presenza del ‘gemello’ Chiellini gli dà più sicurezza. Attento nelle chiusure, sempre lucido nell’impostare il gioco da dietro (78′ de Ligt 6 – Ritrova il campo dopo il Covid, sistemandosi al fianco di capitan Chiellini).

Chiellini 6,5 – Ci mette la testa in ogni duello aereo. Regge anche a livello fisico la quadrta partita consecutiva, spende con intelligenza un giallo.

Danilo 5,5 – Soffre l’intraprendenza di Orsolini. Sente un po’ la fatica delle tante partite: dovrebbe tirare un po’ il fiato.

McKennie 7,5 – Moto perpetuo, gioca con intelligenza e qualità. Il gol (il quarto stagionale) è un premio meritato ad una prestazione a tutto tondo. Ormai è una certezza, non più rivelazione della squadra di Pirlo (94′ Demiral sv.).

Arthur 7 – Brilla nei primi 45′ di gioco, trovando la prima gioia personale in bianconero. Ricama e cuce, è sempre nella posizione giusta. Perde lucidità nella ripresa, rischiando la seconda ammonizione (78′ Rabiot 6 – Entra bene in partita, sfiora la rete del tris).

Bentancur 6,5 – Corre e lotta, nonostante una brutta botta dopo pochi secondi. Fa sentire la sua presenza in mediana: generoso, non si risparmia per 94 minuti.

Bernardeschi 4 – Si ‘mangia’ un gol clamoroso che avrebbe messo in discesa il match per la Juve già nel primo tempo. Irritante quando tenta il cucchiaio, spedendo la palla in curva. Malissimo: non si conferma dopo i segnali positivi contro il Napoli (68′ Morata 6,5 – Dà peso e nuova linfa all’attacco bianconero).

Kulusevski 6,5 – Quando accelera fa male, ma non sempre fa la cosa giusta. Si alterna da centravanti con CR7, è una spina del fianco per il Bologna (78′ Ramsey 6 – In campo nel finale: poco tempo per lasciare il segno).

Cristiano Ronaldo 5,5 – Impegna più volte Skorupski che gli nega la gioia del gol. Cerca con insistenza la rete, ma resta all’asciutto oggi: anche ai migliori hanno giornate un po’ così…

All. Pirlo 6,5 – Approccio positivo alla gara: Juve subito in vantaggio e che sciupa molto nel primo tempo. I bianconeri soffrono solo all’inizio della ripresa, prima del gol di McKennie che chiude la contesa. Missione compiuta dopo la frenata di Milan e Inter

BOLOGNA

Skorupski 7 – La deviazione di Schouten lo spiazza sulla conclusione di Arthur. La Juve sbaglia molto, il polacco si fa trovare pronto quando viene sollecitato da Ronaldo e compagni, soprattutto sul tiro ravvicinato di McKennie. Al 90′ evita il 3-0 a CR7.

De Silvestri 5,5 – Mantiene la posizione, non si spinge in avanti. Disattento in qualche lettura difensiva (46′ Soumaoro 5,5 – Va in difficoltà quando viene puntato. Non fa meglio rispetto ai compagni di reparto).

Danilo 5,5 – Chiusura tempestiva su Ronaldo lanciato a rete. Tiene botta malgrado le difficoltà, anche se si perde McKennie sul raddoppio dello statunitense.

Tomiyasu 6 – I movimenti di Ronaldo e Kulusevski gli danno fastidio. Fa meglio quando viene allargato sulla destra.

Dijks 5,5 – Sbaglia diversi appoggi, impreciso nel primo tempo. La Juve lo costringe alla difensiva, prende coraggio nella ripresa (75′ Skov Olsen 5,5 – Entra nel momento peggiore della partita, con il Bologna sotto di due reti).

Schouten 5,5 – Molle sulla conclusione di Arthur che porta al vantaggio bianconero. Un paio di chiusure difensive evitano guai peggiori al Bologna. La sua prova rimane però insufficiente.

Svanberg 5,5 – Piace alla dirigenza della Juve in ottica futura. Oggi un po’ timido e fuori dal gioco nello scacchiere ospite (64′ Dominguez 5,5 – Impreciso nelle ripartenze).

Orsolini 6,5 – E’ il più frizzante e sveglio della truppa Mihajlovic. Gli manca la zampata risolutrice, però mette in costante apprensione Danilo (75′ Palacio 5,5 – Non riesce ad incidere)

Soriano 5,5 – Impalpabile nei primi 45′ di gioco, dove ha una buona opportunità che non capitalizza. Si attiva nella ripresa con qualche apertura interessante, ma nulla di trascendentale.

Vignato 5,5 – Non si nasconde e cerca di pungere. Manca però di concretezza e va fuori all’intervallo (46′ Sansone 6 – Vivace, crea scompiglio con il suo ingresso in campo).

Barrow 5 – Svaria lungo tutto il fronte offensivo. Si sacrifica per i compagni, ma non riesce mai a trovare la porta di Szczesny per far male.

All. Mihajlovic 5,5 – Non basta al Bologna una buona ripartenza dopo l’intervallo. Squadra contratta nel primo tempo, evita un passivo ben peggiore grazie a Skorupski.

Arbitro Sacchi 5,5 – Qualche dubbio nel primo tempo sugli interventi in area su Cuadrado e Orsolini. Manca qualche cartellino, soprattutto nella ripresa.

TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

15′ Arthur; 70′ McKennie

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci (78′ de Ligt), Chiellini, Danilo; McKennie (92′ Demiral), Arthur (78′ Rabiot), Bentancur, Bernardeschi (68′ Morata); Kulusevski (78′ Ramsey), Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Di Pardo, Dragusin, Fagioli, Chiesa, Da Graca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46′ Soumaoro), Danilo, Tomiyasu, Dijks (75′ Skov Olsen); Schouten, Svanberg (64′ Dominguez); Orsolini (75′ Palacio), Soriano, Vignato (46′ Sansone), Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Paz, Mbaye, Poli, Baldursson

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Vignato (B), Kulusevski (J), Chiellini (J), Arthur (J), Dijks (B)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′