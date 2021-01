Juventus-Bologna, torna de Ligt: il riscaldamento ‘particolare’ dell’olandese

De Ligt partirà inizialmente dalla panchina dopo la guarigione dal Covid-19. Anche Agnelli a seguire il riscaldamento a bordocampo dei bianconeri: scambio di battute con Mihajlovic

La Juventus ritrova Matthijs de Ligt dopo la positività al Covid-19. Il difensore olandese, fermo dallo scorso 8 gennaio, siederà in panchina quest’oggi contro il Bologna dopo il doppio tampone tra venerdì e sabato che ne ha certificato la guarigione dal coronavirus. L’ex Ajax non può essere evidentemente al meglio della condizione, con Pirlo che ha confermato capitan Chiellini in coppia con Bonucci al centro della difesa.

De Ligt , a differenza degli altri giocatori in panchina, ha sostenuto comunque un riscaldamento un po’ più intenso, segnale che ci potrebbe essere spazio per lui a gara in corso nel lunch match dell’Allianz Stadium. A seguire il warm-up a bordocampo tutto lo stato maggiore della ‘Vecchia Signora’, compreso il presidente Agnelli. I dirigenti della Juve hanno avuto modo di incrociare Sinisa Mihajlovic, con il quale si sono intrattenuti per qualche minuto. Il tecnico del Bologna prima si era fermato con il collega Pirlo: abbracci e sorrisi tra i due sfidanti in panchina, protagonisti di un diverte siparietto ieri nelle conferenze stampa della vigilia.