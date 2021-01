Calciomercato Juventus, scambio col Marsiglia | In arrivo Akè

La Juventus è ad un passo dal definire uno scambio con il Marsiglia: Franco Tongya volerà in Francia, con Marley Akè atteso a Torino

Dopo un weekend di Serie A che ha visto i bianconeri mangiucchiare rispettivamente due e tre punti ad Inter e Milan, è tempo di calciomercato. La società piemontese non è al lavoro solamente per rinforzare subito la squadra di Andrea Pirlo, ma lavora anche sul futuro del club. In queste ore, infatti, la Juventus starebbe definendo un’operazione con l’Olympique Marsiglia dall’ampio respiro e con una chiara valenza in prospettiva.

Calciomercato Juventus, scambio col Marsiglia | Fuori Tongya dentro Akè

La Juventus si conferma ancora una volta molto attenta alla programmazione e, come riportato da ‘Sky Sport’, si appresta a chiudere uno scambio col Marsiglia. In Francia finirà Franco Tongya, mentre Marley Akè raggiungerà il capoluogo piemontese. Akè è un esterno sinistro a piede invertito, classe 2001 con prospettive importanti. L’operazione con il club transalpino, con questo scambio fra giovanissimi, è un potenziale grande affare in prospettiva. L’agente di Akè poi è Wasserman, lo stesso di Weston McKennie ed Houssem Aouar: chissà che non sia solamente il primo tassello di un’operazione che potrebbe portare il centrocampista del Lione a Torino la prossima estate. Inoltre, il procuratore di Franco Tongya è un certo Mino Raiola.

La ‘Vecchia Signora’ lavora al futuro e conferma, ancora una volta, gli ottimi rapporti con il Marsiglia: non va dimenticato, infatti, che il CFO del club transalpino è l’ex bianconero Pablo Longoria. Per Marley Aké nell’immediato futuro dovrebbe esserci l’Under 23, in attesa un giorno di esordire con la Prima Squadra.