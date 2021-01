CM.IT | Cagliari-Asamoah, matrimonio fino a giugno: le ultime

Contatti del Cagliari con Asamoah, il laterale ex Inter e Juventus possibile rinforzo fino a giugno: le ultime di Calciomercato.it

Situazione difficilissima per il Cagliari, che contro il Genoa va incontro all’ennesima sconfitta, la sesta di fila in campionato. Un rendimento lontano da quelle che sembravano le potenzialità della squadra rossoblu’, la dirigenza sarda deve necessariamente correre ai ripari e si muove per mettere a segno colpi importanti negli ultimi giorni del mercato invernale.

Sulla fascia sinistra, può arrivare lo svincolato Asamoah. L’ex Juventus e Inter porterebbe il giusto contributo di qualità ed esperienza. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, i contatti sono in corso per un accordo fino a giugno con il ghanese. La trattativa prosegue, sono attese novità nei primi giorni della prossima settimana per la fumata bianca.