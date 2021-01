Il presidente del Cagliari, Giulini, annuncia a sorpresa: “Abbiamo rinnovato con Di Francesco”. Niente esonero

Decisione a sorpresa del Cagliari di Giulini. Nonostante l’ennesima sconfitta in campionato, Di Francesco rimane alla guida del club sardo. Come annunciato dal presidente ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore ha anche rinnovato il contratto: “Sono sicuro che abbiamo i valori per tirarci fuori. Abbiamo rinnovato il contratto a Di Francesco in settimana, per fargli vedere che crediamo a lui. Servirà per dare ancora più solidità all’allenatore, che ha la squadra in mano. Dobbiamo metterci tutti qualcosa in più, allenatore compreso. Se dovessimo retrocedere tutti i giocatori di questa rosa resterebbero di sicuro qui. Si regolassero prima possibile”.