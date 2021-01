Accostato all’Inter, Donny van de Beek non è felice al Manchester United: le parole del manager del Manchester United Solskjaer

Arrivato in estate per oltre quaranta milioni di euro, Donny van de Beek si aspettava tutt’altro approccio nel Manchester United. Appena dieci le presenze in Premier League per un totale di 249 minuti: troppo poco considerando la qualità del calciatore e l’investimento fatto dai ‘Red Devils’. Proprio per questo si parla anche di un possibile trasferimento negli ultimi giorni di mercato alla ricerca di un maggior minutaggio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus | Voltafaccia improvviso: salta tutto

Calciomercato Inter e Juventus, van de Beek è scontento

Del resto che van de Beek non è felice lo conferma anche il manager dello United, Solskjaer in conferenza stampa: “Ovviamente non è contento, vuole giocare di più ma sta lavorando nel modo giusto”. Un’ammissione che fa drizzare le orecchie alle squadre interessate al centrocampista olandese. Tra queste c’è anche l’Inter che è stata accostata all’ex Ajax nelle scorse settimane, ma anche la Juventus che era tra le squadre interessate già prima del suo passaggio allo United. Certo i nerazzurri continuano a ribadire che il mercato è chiuso in entrata e in uscita, ma un addio di Eriksen alle giuste condizioni potrebbe riaprire le porte ad un arrivo. Magari proprio in uno scambio con il Manchester per l’olandese.