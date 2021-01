Calciomercato Milan, Tomori contro l’Atalanta: corsa contro il tempo!

Il Milan vuole avere a disposizione Tomori per la partita contro l’Atalanta. Atteso a Milano nelle prossime ore per completare le visite mediche

E’ una corsa contro il tempo. Il Milan e Stefano Pioli vogliono avere Fikayo Tomori a disposizione già per la partita di domani contro l’Atalanta, come dimostra il contratto depositato in Lega, che di fatto lo ha reso ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Milan, Pioli vuole subito Tomori

L’intenzione del club rossonero era quella di far partire il difensore già nella serata di ieri ma alcuni problemi burocratici non lo hanno permesso. E’ atteso così a Milano nelle prossime ore per completare l’iter delle visite mediche in giornata. Come appreso Tomori ha già svolto la prima parte a Londra e si prepara ad iniziare la propria avventura in rossonero: dopo l’idoneità sportiva, un salto a Casa Milan e poi dritto a Milanello. Se tutto dovesse andare come ci si aspetta, domani Tomori sarà in panchina al fianco di Pioli, che dovrà fare a meno di Gabbia (infortunato) e Romagnoli (squalificato), con un Kjaer non in perfette condizioni.