Calciomercato Milan, le ultime sull’affare Tomori

Stefano Pioli attende il via libera definitivo per avere Tomori già per il match di campionato contro l’Atalanta. Le ultime sulle trattativa

La volontà del Milan è chiara da giorni. Il club rossonero e Stefano Pioli vogliono avere Tomori già per il match di campionato contro l’Atalanta. E’ davvero una corsa contro il tempo per l’accordo definitivo: i contatti tra le due società sono continui per limare davvero gli ultimi dettagli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Chi è Fikayo Tomori, il difensore nel mirino del Milan

L’accordo sulla formula – prestito con diritto di riscatto – c’è ma il Milan spera, ancora, di riuscire a strappare uno sconto sui 28-30 milioni di euro richiesti dal Chelsea. I rossoneri, infatti, vorrebbero scendere sotto i 25 milioni. Pioli si augura che arrivi il via libera per la partenza di Tomori entro la serata. La macchina organizzativa per accogliere il centrale, d’altronde è già pronta e aspetta solo l’ultimo segnale.