Calciomercato Milan, UFFICIALE l’acquisto di Tomori

Calciomercato Milan, terzo colpo invernale dei rossoneri: fatta anche per Tomori, il difensore arriva dal Chelsea

Il Milan mette a segno ufficialmente il terzo colpo del suo calciomercato invernale. Società rossonera scatenata, che dopo gli arrivi di Meitè e Mandzukic, porta a casa anche il difensore Tomori. 23 anni, il centrale arriva dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri hanno depositato il contratto del giocatore, come risulta dal sito ufficiale della Lega Serie A. In giornata le visite, poi la corsa contro il tempo per portarlo già in panchina domani contro l’Atalanta vista l’emergenza difensiva.

Calciomercato Milan, affare Tomori: le cifre

Il Milan sperava di chiudere già ieri l’affare Tomori, per far arrivare in serata il giocatore. Trattativa tuttavia andata ancora per le lunghe, con il tira e molla tra i rossoneri e il Chelsea sulle cifre. Accordo che c’era già sulla formula, il Milan intendeva scendere sotto i 25 milioni per il riscatto, con il Chelsea che continuava a chiedere tra i 28 e i 30 milioni. Punto di incontro che alla fine è stato trovato, vedremo a che altezza.