Calciomercato Milan, due ostacoli per Junior Firpo | Tutti i dettagli

I rossoneri sono uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato, a caccia dei profili giusti per rinforzare la rosa di Pioli. La trattativa per Junior Firpo al Milan ha subito un rallentamento: le ultime novità

Il Milan vuole continuare a puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con nomi low cost, ma mirati alle esigenze del tecnico rossonero. Ormai in dirittura d’arrivo il colpo Fikayo Tomori. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, oggi è il giorno giusto per lo sbarco del difensore nell’universo rossonero. Il Milan spera di aggregarlo al gruppo già in vista del match contro l’Atalanta: sarà una lotta contro il tempo.

Calciomercato Milan, doppio ostacolo per la trattativa Junior Firpo

L’altro nome caldo per la difesa rossonera è quello di Junior Firpo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, va avanti la trattativa tra Milan e Barcellona, ma sarebbero emersi degli ostacoli. Confermata, quindi, la notizia che Calciomercato.it ha pubblicato nella giornata di ieri, con il terzino che starebbe valutando di restare in blaugrana per motivi familiari. La compagna, infatti, ha appena partorito e non vorrebbe lascare la Catalogna. L’altro ostacolo è rappresentato dalla concorrenza sul calciatore: diversi club inglesi sarebbero, infatti, pronti a inserirsi.

Paolo Maldini sta comunque cercando di portare avanti l’affare per un prestito oneroso a 500mila euro con riscatto compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vediamo se arriverà la fumata bianca e Pioli potrà avere a disposizione anche questo calciatore.