Calciomercato Milan, domani è il giorno di Tomori: le ultime

Calciomercato Milan, finalmente la svolta per l’affare Tomori: il difensore arriverà domani dal Chelsea, gli aggiornamenti

Dopo i colpi Meitè e Mandzukic, altro rinforzo in arrivo per il Milan. In via di definizione l’affare Tomori con il Chelsea, per il quale si attendeva già per oggi la fumata bianca definitiva.

Il Milan sperava di avere il via libera all’arrivo di Tomori già oggi, facendo approdare in serata il difensore a Milano. Niente da fare, ma tutto soltanto rinviato di 24 ore. Il centrale arriverà domani per svolgere poi l’iter per unirsi ai rossoneri. E’ ancora possibile tuttavia che venga aggregato last minute al gruppo per la gara con l’Atalanta, viste le assenze di Romagnoli e Gabbia. Trattativa che si è allungata per la volontà del Milan di scendere sotto i 25 milioni di euro per il riscatto del giocatore, rispetto ai 30 milioni chiesti dagli inglesi.