Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’uscita dell’Assemblea di Lega ha commentato il trasferimento di Milik

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato con una breve battuta il trasferimento di Arek Milik al Marsiglia. Un affare che si è sbloccato ieri con l’accordo tra le parti e il polacco che questa mattina è volato in Francia: come anticipato da Calciomercato.it, trasferimento in prestito con obbligo di riscatto che scatta alla prima presenza per una cifra di 8 milioni di euro più bonus.

All’uscita dall’Assemblea della Lega Serie A ai giornalisti presenti il patron del club partenopeo ha commentato: “Pensavate non si sbloccasse?”