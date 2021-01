Arkadiusz Milik in viaggio verso Marsiglia: il polacco svolgerà oggi le visite mediche. Raggiunto l’accordo nella notte, i dettagli

La telenovela è conclusa: Arkadiusz Milik sarà presto un calciatore del Marsiglia. Il giocatore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, volerà alle 10:30 verso la Francia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’OM fino al 2025, accompagnato dai suoi agenti David Pantak e Fabrizio De Vecchi.

L’operazione sarà un prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza del calciatore: il Napoli incasserà 8 milioni più cinque di bonus in base al rendimento. Ieri è stata la giornata della fumata bianca, che si è concretizzata in nottata.

Il club azzurro ha rinunciato alle cause nei confronti del polacco (che avrebbero bloccato la sua firma) e il Marsiglia ha garantito al giocatore il suo impegno inserendo anche una penale in caso di mancato riscatto, che rende quindi remotissimo il ritorno della punta all’ombra del Vesuvio. Milik, formalmente, rinnoverà il suo contratto con i partenopei per 18 mesi, per poi legarsi al Marsiglia. L’ufficialità si attende nelle prossime ore.