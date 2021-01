Ancora tutto da scoprire il destino di Christian Eriksen che potrebbe anche fare ritorno in Premier League. Il Leicester ha preso una decisione

Dopo l’esperienza fruttuosa con la maglia del Tottenham, Christian Eriksen potrebbe anche tornare in Premier League, campionato nel quale ha espresso il meglio del proprio calcio. Il centrocampista danese infatti non si è calato al meglio negli schemi di Conte all’Inter che contro la Fiorentina ha provato a rilanciarlo ritagliandogli un ruolo da regista, da vice Brozovic. Ancora tutto da capire quindi il destino dell’ex Spurs, in uscita dal club nerazzurro ma complicato da piazzare per l’elevato ingaggio e le richieste nerazzurre.

Calciomercato Inter, niente Leicester per Eriksen: problema ingaggio

Nella giornata di oggi si era parlato di un’offerta di prestito del Manchester United, mentre in serata il ‘Telegraph’ evidenzia come anche il Leicester abbia chiesto a titolo temporaneo Eriksen. Lo scoglio insormontabile è però l’altissimo stipendio del danese con le ‘Foxes’ che avrebbero già rifiutato di versare le 300 mila sterline a settimana previste per il pagamento dell’ingaggio di Eriksen, monitorato peraltro anche dal Tottenham.