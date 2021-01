Calciomercato Inter, Marotta gelato: 'no' ai nerazzurri di Paredes

Calciomercato Inter, brutte notizie per i nerazzurri: sfuma uno dei principali obiettivi di Marotta, l’annuncio

Giorni cruciali per l’Inter, che tra campionato, coppa Italia e mercato si gioca davvero molto. Prosegue la rincorsa in campionato al Milan, che sabato con le sfide in contemporanea rispettivamente contro Udinese e Atalanta vivrà un nuovo capitolo. Quindi, il derby di Coppa Italia e il tentativo negli ultimi giorni di mercato di mettere a segno acquisti importanti se si creeranno le condizioni. Ma uno degli obiettivi di Marotta purtroppo sfuma.

Calciomercato Inter, Paredes resta al Psg: l’annuncio

Leandro Paredes, ripetutamente accostato ai nerazzurri, non si muoverà infatti dal Psg. Lo dichiara lo stesso giocatore argentino, che in conferenza stampa quest’oggi ha spiegato: “Si parla molto del mio futuro, ma io resterò qui. Spero di restare per molte altre stagioni a Parigi, mi trovo molto bene con i compagni e c’è un ottimo allenatore”. Nessuna voglia dunque di lasciare la Francia, almeno per il momento. Non è detto che le cose non possano cambiare in estate, quando potrebbe rifarsi sotto anche la Juventus.