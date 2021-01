Potrebbe esserci la svolta per Christian Eriksen: offerta all’Inter da parte del Manchester United, i dettagli

Potrebbe essere arrivata la tanto attesa svolta sull’affare Eriksen. Il danese è ormai da mesi in uscita dall’Inter ma finora non si è palesata nessuna squadra presentando un’offerta ai nerazzurri. Ora una proposta sarebbe pronto a finire sulla scrivania di Marotta: lo si apprende dal Podcast The Transfer Window di Duncan Castles, secondo cui il Manchester United avrebbe rotto gli indugi e fatto pervenire all’Inter una offerta per il prestito di sei mesi dell’ex Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, offerta United per Eriksen

Una proposta che non sarebbe economicamente molto elevata ma da Manchester sono convinti sia sufficiente per convincere l’Inter, considerata la necessità di cedere Eriksen e le problematiche economiche che sta vivendo la società nerazzurra.

Una offerta che potrebbe rappresentare la scintilla per il mercato dell’Inter che attende proprio la cessione dell’Eriksen per poter operare anche in entrata. Oltre ai ‘Red Devils’, anche il Tottenham sta pensando a fare un nuovo tentativo per il danese: gli ultimi dieci giorni si preannunciano molto intensi.