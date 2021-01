CMIT TV | Calciomercato, ESCLUSIVO Reggiani: “Allegri destinato all’Inter!”

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, sul futuro di Allegri a CMIT TV

Il nome di Massimiliano Allegri è tornato ad infiammare il mercato. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, l’ex Juventus è il prescelto della Roma per la successione di Paulo Fonseca, sempre più in bilico sulla panchina giallorossa. Negli scorsi mesi, inoltre, il tecnico toscano era stato accostato anche all’Inter. Del suo futuro ha parlato a CMIT TV l’intermediario di mercato Ivan Reggiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, ESCLUSIVO Reggiani: “Allegri aspetta la chiamata dell’Inter, che arriverà”

Secondo Reggiani, il futuro di Allegri è già segnato: “Penso che il suo futuro sia veramente segnato su Milano. Credo che aspetti soltanto la chiamata dell’Inter, che arriverà. Sicuramente non in questo campionato, perché stanno andando bene, ma vedo un Conte remissivo, che non fa più pressioni per gli acquisti. Quindi Allegri sicuramente sarà destinato all’Inter”. L’intermediario ha poi parlato anche di Sarri e Spalletti: “Per quanto riguarda Sarri, è un profilo che può occupare piazze importantissime, una su tutte Roma. Spalletti, invece, deve ancora capire cosa fare da grande. Io penso vada a fare l’attore (ride, ndr)”.