Juventus, l'attacco a Pirlo | "Con l'Inter preso gol da dilettanti"

Arriva la stoccata dell’ex campione Boninsegna nei confronti della Juventus, in merito alla sconfitta contro l’Inter di domenica scorsa

La partita di domenica sera tra l’Inter e la Juventus ha fatto molto discutere. I nerazzurri si sono imposti 2-0, grazie alle reti di Arturo Vidal -alla prima gioia in Serie A con la sua nuova maglia- e di Barella. La squadra di Andrea Pirlo ha offerto una prestazione al di sotto delle aspettative, come dichiarato anche dallo stesso tecnico che ha avuto da ridire anche su Cristiano Ronaldo.

Inter-Juventus, Boninsegna duro coi bianconeri

Oltre a CR7, però, anche altri calciatori hanno fatto fatica. I bianconeri hanno sofferto sia a centrocampo, sia sulle fasce. Una prova commentata anche da Roberto Boninsegna, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex attaccante di Inter e Juventus: “L’Inter domenica ha vinto meritatamente, la Juve non è scesa in campo. Centrocampo lento, i bianconeri non vivono un buon momento”. Poi, l’ex campione si è soffermato su quelli che hanno maggiormente sofferto: “Frabotta, Rabiot e Ramsey fanno fatica. Il secondo gol non viene preso neanche negli amatori”. Insomma, Boninsegna non le ha mandate di certo a dire.