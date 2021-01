A Torino c’è stato un incontro tra Florentino Perez e il patron juventino Agnelli. Conversazione anche con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è reduce da un periodo di forma non particolarmente smagliante e punta dritto al riscatto questa sera nella Supercoppa italiana contro il Napoli. Intanto a Torino c’è stato un incontro col suo più florido passato, il Real Madrid, rappresentato dalla figura di Florentino Perez. Il numero uno dei ‘blancos’ ha infatti incontrato il presidente Agnelli per parlare di temi generali relativi alla politica del pallone oltre che di cose private.

Calciomercato Juventus, Ronaldo incontra Florentino Perez: le ultime

Stando a quanto sottolineato da ‘El Chirinquito’ inoltre Florentino Perez ha avuto un incontro ravvicinato proprio con Cristiano Ronaldo che ha portato ad una piacevole conversazione tra i due che sembrava non si fossero lasciati particolarmente bene ai tempi della separazione dal Real di CR7. Un faccia a faccia non programmato in quanto il numero uno del Madrid era a Torino per parlare con il presidente della Juve Andrea Agnelli su altri argomenti.

La conversazione con Ronaldo è stata secondaria e amichevole ma non può che scatenare inevitabilmente anche voci di mercato sull’asso portoghese che è stato accostato a più riprese a PSG, Manchester United e lo stesso Real Madrid.