Paulo Dybala rimane sempre al centro delle voci di calciomercato Juventus. Possibile sfida al Milan per il sostituto dell’attaccante argentino

Dybala potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo, considerate le difficoltà persistenti lato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 e che i bianconeri hanno bisogno di fare cassa per mettere un po’ in ordine il bilancio. L’attuale valutazione, data anche la crisi che stiamo vivendo, potrebbe non superare i 55-60 milioni di euro. Sull’argentino diversi grandi club europei, in particolare inglesi e spagnoli, seppur dalla corsa non bisogna escludere il Paris Saint-Germain.

Chi al posto di Dybala? Sono stati fatti e si fanno diversi nomi, l’ultimo a dir poco clamoroso: Yazici. Il fantasista turco sta disputando una eccellente stagione al Lille, nel quale è approdato l’estate scorsa. Undici i gol messi a segno, compresi i tre messi a segno al ‘Meazza’ contro il Milan in Europa League. Proprio i rossoneri sono quelli, almeno in Italia, che lo seguono da più tempo. In Francia danno Maldini e Massara concretamente interessati al classe ’97, inserendo oggi la Juventus nella corsa al suo cartellino che i transalpini – bottega carissima – valutano non meno di 40 milioni.