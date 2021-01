Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non è partito con la squadra per Reggio Emilia: incontro a Torino con il numero uno del Real Madrid

Non è partito con la squadra per Reggio Emilia, dove domani si disputerà Juventus-Napoli, gara valida per la Supercoppa. Il presidente bianconero Andrea Agnelli è rimasto a Torino dove ha avuto un importante incontro con il collega del Real Madrid Florentino Perez. Ne parla ‘lastampa.it’, che spiega come il vertice tra due potenze del calcio europeo sia andato in scena questa mattina e sia durato oltre tre ore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, incontro Agnelli-Perez per la Superlega

Un faccia a faccia dove non si sarebbe parlato di operazioni di mercato ma del calcio del futuro. In ballo soprattutto l’ipotesi di Superlega, tanto caldeggiata dal presidente blanco: Perez ne ha voluto discutere con Agnelli, numero uno dell’Eca, l’associazione dei club europei.

Agnelli, quindi, non è arrivato in serata con la squadra di Pirlo al ‘Mapei Stadium’: per la Juventus quella di domani si preannuncia una sfida cruciale per la stagione. Una partita che i bianconeri affrontano in piena emergenza: out de Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala e anche Demiral che ha un piccolo problema fisico da smaltire.