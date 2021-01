Annuncio bomba in ottica calciomercato Juventus e calciomercato Napoli alla vigilia della Supercoppa: “Vorrei Gattuso alla Juve”

L’ultimo week end di Serie A ha emesso dei verdetti a sorpresa. Nel lunch match il Napoli ha ritrovato se stesso asfaltando la Fiorentina con un tennistico 6-0. Nel derby d’Italia, invece, la Juventus è stata sconfitta 2-0 e dominata in lungo e in largo dall’Inter. Risultati che hanno fatto cambiare idea persino ai bookmaker sulla squadra favorita nella finale di Supercoppa Italiana in programma domani a Reggio Emilia. C’è di più: in caso di ulteriore debacle, infatti, la panchina di Andrea Pirlo comincerebbe a scricchiolare, tanto che le quote scommesse sul suo esonero si sono abbassate di molto.

Calciomercato Juventus, suggerimento ad Agnelli: “Gattuso a Torino”

Molti tifosi temono che puntare su Pirlo sia stato un azzardo troppo grande e sognano un big in panchina come Zidane. Ma al presidente Agnelli arriva anche un suggerimento a sorpresa: “La Juve è veramente una squadra ad encefalogramma piatto: anche se ci sono tanti assenti, in realtà a centrocampo è un disastro – ha detto il giornalista di Tuttosport Massimo Franchi ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – Un tempo c’erano i Pirlo, parlando di calciatori, Vidal e Marchisio. Oggi ci sono Rabiot, Bentancur, Ramsey: per i primi parliamo di livello Champions, per gli altri di livello di bassa Europa League. Pirlo a livello dialettico è molto scarso, non trasmette le stesse cose di Gattuso. Ecco Gattuso ad esempio lo vorrei a Torino!”.