Inter, Alli spera nel trasferimento al Paris Saint-Germain: l’affare può sbloccare il ritorno di Eriksen al Tottenham

Un rapporto con Mourinho ormai ai ferri corti e la volontà di raggiungere Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain. Dele Alli, complice anche un Europeo da giocare, vuole lasciare il Tottenham, almeno temporaneamente, per poter volare a Parigi. Ne è sicuro il ‘Sun’, che sottolinea come il centrocampista inglese speri ancora nel possibile approdo in prestito nella capitale francese.

Calciomercato Inter, Alli al Psg apre al ritorno di Eriksen

Il nome di Dele Alli era finito anche nel mirino della Juventus. Il club bianconero sognava l’approdo dell’inglese a Torino, ma a complicare le cose c’è stata anche la Brexit: con l’uscita dall’Ue della Gran Bretagna, Alli potrebbe essere considerato extracomunitario già da ora, quindi un affare impossibile per gennaio non avendo i bianconeri gli slot necessari.

Come però sottolinea il tabloid inglese, l’addio di Alli, che continua a sperare e a premere per una cessione in prestito al Psg, può aprire al clamoroso ritorno di Eriksen al Tottenham. Il danese non rientra nei piani di Conte e potrebbe essere ceduto. La volontà dell’Inter, però, è quella di cedere il giocatore in prestito oneroso agli ‘Spurs’. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, ma soprattutto, come sottolineato da Calciomercato.it, dalla grande abbondanza nella rosa degli inglesi. Se però Alli dovesse partire, le cose potrebbero cambiare.