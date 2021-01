Calciomercato Inter, cessione Eriksen: no al prestito gratis al Tottenham

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano alla cessione di Eriksen a gennaio, ma impongono una condizione per lasciare andare il danese

L’Inter si prepara al big match di stasera contro la Juventus. Una sfida in cui non ci sarà in campo Christian Eriksen, almeno dal primo minuto, dopo i 120 minuti contro la Fiorentina in Coppa Italia. La cessione del danese, che non ha trovato mai il modo di accendersi nei dodici mesi in nerazzurro, resta in agenda.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, concorrenza per Gomez: c’è il summit

‘Tuttosport’ oggi in edicola fa il punto della situazione. I nerazzurri hanno aperto le discussioni con vari club di Premier League e sono aperti anche all’opzione del prestito gratuito. Ma non per quanto riguarda il Tottenham. Per gli ‘Spurs’ la via è solo quella del prestito oneroso. Un braccio di ferro figlio di quello dello scorso anno, quando i londinesi cedettero il giocatore solo alle loro condizioni.