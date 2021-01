Calciomercato Inter, concorrenza Roma per Gomez: c'è il summit

Calciomercato Inter, i nerazzurri in forcing su Gomez ma c’è concorrenza in Serie A: incontro con l’Atalanta

Tiene banco il futuro di Alejandro Gomez, ormai ai margini dell’Atalanta. Questa sessione di mercato può sancire l’addio dell’argentino ai nerazzurri, molte le pretendenti su di lui. I bergamaschi vorrebbero non cederlo in Serie A, ma le cose potrebbero cambiare. E se l’Inter ci sta provando, arriva concorrenza per i milanesi.

Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, la Roma fa passi concreti per il ‘Papu’. Il ds giallorosso Tiago Pinto avrebbe in agenda per la giornata di oggi un incontro per provare a convincere l’Atalanta e abbassarne le pretese, rispetto a una richiesta di circa 15 milioni di euro. L’intrigo di mercato entra nel vivo, due settimane circa per scoprire cosa succederà.