Alejandro Gomez attende di conoscere il proprio destino. Osservato anche dall’Inter, spunta una clamorosa e complicatissima ipotesi di scambio

Il ‘Papu’ Gomez è ormai da diverse settimane ai margini della rosa dell’Atalanta, in attesa di capire quale sarà il suo prossimo futuro. L’argentino è di fatto fuori rosa e su di lui hanno posato gli occhi tutti i maggiori club di Serie A. I bergamaschi dal canto loro non hanno intenzione di liberarlo a zero e chiedono almeno una decina di milioni di euro. Tra le compagini maggiormente interessate c’è sempre l’Inter che secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere della Sera’ nell’edizione locale di Bergamo, potrebbe fare un tentativo clamoroso per uno scambio con Eriksen. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ipotesi di affare ai limiti dell’incredibile tra il danese, anche lui scontento ed in uscita, e l’argentino ma gli ostacoli non mancherebbero. Il primo riguarda la differenza importante di ingaggio tra Eriksen che percepisce 7,5 milioni di euro e Gomez che si ferma invece a 2,5. Una distanza enorme e complicatissima da colmare che si unisce all’abbondanza dei bergamaschi nel ruolo dell’ex Tottenham, rendendo difficilissimo un eventuale inserimento. L’affare pare quindi destinato a restare solo una suggestione.