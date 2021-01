Inter, si tratta con BC Partners | Incontro club-giocatori per gli stipendi

Inter: la proprietà tratta con BC Partners, mentre la società incontra la squadra per parlare di stipendi

Si continua la ricerca di partner. Oltre al campo in attesa della Juventus, l’Inter guarda con attenzione anche fuori. In particolare alla questione legata ai nuovi partner. Suning cerca nuovi accordi commerciali e, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui con BC Partners proseguono. Il fondo ha valutato il club nerazzurro tra i 750 e gli 800 milioni di euro. Una valutazione lontana da quella fatta da Suning: 900 milioni. Nel frattempo la due diligence, l’analisi di approfondimento di dati legati alla trattativa continua e terminerà ad inizio febbraio: per quella data potrebbero esserci novità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE la cessione

Intanto il club si è incontrato con i giocatori per quanto riguarda la questione stipendi: entro il 16 febbraio il club dovrà saldare le mensilità di luglio ed agosto, ma si cerca una dilazione anche per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre. Serve una nuova intesa.