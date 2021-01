Calciomercato, Inter-Juve incorona Barella | Barcellona e Real in agguato

Inter-Juventus è stata la partita della definitiva consacrazione di Nicolò Barella. Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco in agguato

“Credo che il gol alla Juve abbia consacrato ufficialmente Barella come miglior giocatore italiano. Io ne sono orgoglioso perché rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io”. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Gigi Riva ha esaltato così Nicolò Barella. Il derby d’Italia ha incoronato definitivamente il centrocampista dell’Inter e della Nazionale di Mancini, e diversi top club europei sono già in agguato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il quotidiano riferisce infatti dell’interesse di Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco nei confronti del classe 1997. La società blaugrana ha già fatto un tentativo in estate e potrebbe rifarsi vivo dopo le elezioni del nuovo presidente, così come i ‘Blancos’ e il club bavarese, che hanno già sondato il giocatore negli scorsi mesi. L’Inter è insomma avvertita: Barella fa gola ai maggiori club europei.