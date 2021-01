Adrien Rabiot nel mirino della critica dopo Inter-Juventus. L’analisi sul centrocampista bianconero

Tra i peggiori di Inter–Juventus c’è anche Adrien Rabiot. Il francese ha sofferto tremendamente la maggiore energia e dinamicità di Barella, finendo di fatto sovrastato dal centrocampo nerazzurro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A “JBZona”, sul canale Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha analizzato così la prestazione dell’ex PSG: “Rabiot si è fatto scherzare da Barella. È l’unico al mondo che corre più veloce palla al piede che senza. In una delle occasioni per l’Inter Hakimi gli guadagna 20 metri su 30 che ne percorrono, e Barella gli va via palla al piede. Ma Rabiot dov’era ieri sera? Perché noi sappiamo che nella falcata non è lento, se gli togliamo anche quella allora può giocare veramente in Serie B…”.