PAGELLE E TABELLINO INTER-JUVENTUS 2-0: Barella onnipresente, Ronaldo disastroso

Le pagelle ed il tabellino del big match tra Inter e Juventus, posticipo domenicale della 18esima giornata

L’Inter di Antonio Conte demolisce una Juventus caotica e fragile. Nel primo tempo a regalare il vantaggio ai nerazzurri è Arturo Vidal con un colpo di testa su cross di Barella. Nella ripresa è proprio Barella che con una grande cavalcata mette in rete un lancio lunghissimo e millimetrico di Bastoni. I bianconeri non reagiscono mai e restano in balia dell’avversario senza creare grandi occasioni per riprendere la partita. Il big match della domenica sera della 18esima giornata va all’Inter, che batte 2-0 la Juventus e vola a pari punti con il Milan, in attesa della partita dei rossoneri.

INTER

Handanovic 6,5- Chiamato una sola volta in causa da Chiesa salva tutto con un grande intervento.

Skriniar 7- Partita sontuosa per il difensore slovacco, che contiene benissimo le avanze di Ronaldo annullandolo.

De Vrij 7- Dimostra ancora una volta la sua solidità e la sua freddezza nelle decisioni. Altra ottima partita.

Bastoni 8- Non solo una difesa attenta e sicura, sforna anche un assist incredibile con un lancio millimetrico per Barella. Impeccabile su Morata.

Hakimi 6.5- La spina nel fianco della fascia sinistra juventina, quando sale è incontenibile e

Barella 9- Il valore aggiunto di questa partita. Corre ovunque, fa assist e segna. Onnipresente.

Brozovic 6.5- Solito grande lavoro sporco davanti alla difesa che permette di non far passare palloni.

Vidal 7- Aveva detto che gli sarebbe bastato sbloccarsi e lo sta dimostrando. Segna il primo gol della gara e mette in campo tutta la sua tenacia. Ritrovato. (dal 77′ Gagliardini 6- Entra bene e gestisce il vantaggio)

Young 6- Partita poco offensiva per lui, perché con Hakimi che dall’altra parte è un treno si concentra più sulla fase difensiva e fa il suo. (dal 73′ Darmian 6- Sempre molto attento e rapido)

Lukaku 6- Lotta e sponda buoni palloni per i compagni, manca il guizzo per il gol.

L.Martinez 5- Forse l’unica nota negativa della serata nerazzurra. Corre tanto ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso e l’unica occasione che ha la spreca malamente. (dal 86′ Sanchez S.V.)

All. Conte 7.5- Ottima partita dei suoi che dominano una partita senza storia. Ora si aspetta il Milan per sperare di rimanere in vetta.

JUVENTUS

Szczesny 6- Non può nulla sui gol.

Danilo 4.5- Malissimo in occasione del primo gol dove si perde Vidal in marcatura. Nella ripresa fa poco per riprendersi.

Bonucci 5- Non riesce mai a contenere le avanzate dell’Inter, sbagliando spesso anche il tempo dell’intervento.

Chiellini 4.5- Non riesce mai a reggere la fisicità di Lukaku ed è troppo lento per la velocità dei nerazzurri.

Frabotta 3.5- Partita disastrosa la sua. Perde palloni sanguinosi e sul secondo gol fa saltare le marcature e consente e Barella di andare indisturbato in porta. (dal 58′ Bernardeschi 5- Non riesce a dare la svolta ed è impreciso)

Chiesa 5.5- Forse uno degli ultimi ad arrendersi. Prova a sfruttare la sua imprevedibilità senza riuscirci.

Rabiot 5- Gioca pochi palloni e si nasconde molto. Inoltre in fase difensiva fatica sempre molto. (dal 58′ McKennie 6- S’impegna molto dal primo minuto in cui entra in campo e prova ad impegnare Handanovic di testa)

Bentancur 5.5- Non mette in campo la solita grinta e qualità che lo contraddistingue. Smarrito

Ramsey 5- Non partecipa bene alla manovra e non trova mai i tempi giusti per liberarsi. Brutta partita. (dal 58′ Kulusevski 5.5- Ci prova ma riesce a fare poco)

Morata 5- Non riesce a procurarsi palloni pericolosi. La nota positiva è che prova a spronare i compagni

Ronaldo 4- Dov’è CR7? sembra non essere in campo e sbaglia ogni tipo di scelta possibile

All. Pirlo 4.5- La sua Juventus in campo non c’è, resta in balia dell’avversario senza mai provare a riprendere la partita. Tremenda battuta d’arresto.

Arbitro: Doveri 6- Gestisce bene la gara. Per essere puntigliosi forse serviva qualche cartellino in più.

TABELLINO

INTER-JUVENTUS 2-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (77′ Gagliardini), Ashley Young (72′ Darmian); Lukaku, L.Martinez (86′ Sanchez). A disposizione: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, Sensi, Perisic, Eriksen, Pinamonti. All: Conte

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (58’Bernardeschi); Chiesa, Rabiot (58′ McKennie), Bentancur, Ramsey (58′ Kulusevski); Morata, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Buffon, Dragusin, Demiral, Ranocchia, Arthur, Fagioli, Di Pardo. All: Pirlo

Arbitro: Daniele Doveri

Var: Gianpaolo Calvarese

Ammoniti: 36′ Bonucci, 60′ Young, 62′ Morata, 67′ Barella

Espulsi:

Marcatori: 13′ Vidal, 52′ Barella