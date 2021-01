Calciomercato Torino, addio Giampaolo | Oggi esonero: arriva Nicola

Il Torino è pronto alla svolta in panchina. Dopo i deludenti risultati raccolti da Marco Giampaolo, è pronto l’esonero: tutte le ultime novità su Nicola

Il pareggio senza reti contro lo Spezia non è proprio andato giù alla dirigenza del Torino. I granata navigano nelle parti basse della classifica, in piena lotta per la salvezza e decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Per questo motivo, la dirigenza è pronta a un ribaltone in panchina, con Marco Giampaolo che era parso da subito in discussione dopo l’ultimo risultato negativo e la cui posizione è precipitata fin dal post-partita.

LEGGI ANCHE >>> Torino-Spezia, Giampaolo: “Siamo delusi, tanti problemi. Sul calciomercato…”

Calciomercato Torino, svolta in panchina: addio Giampaolo, arriva Nicola

Oggi è destinata, dunque, a essere la giornata chiave, con l’allenatore ex Milan pronto a lasciare la panchina e il sostituto che pare ormai essere scelto. Come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, è Davide Nicola il tecnico su cui ha deciso di puntare la società. L’allenatore è pronto a definire la situazione contrattuale con il Genoa: pronta la risoluzione del contratto che scade il 30 giugno 2021, poi dovrebbe firmare il contratto con i granata.

Si chiuderà, invece, l’avventura di Giampaolo con il Torino: nella giornata di oggi dovrebbe essere ufficializzato l’addio con la modalità dell’esonero. Ore decisive per il futuro della panchina del Torino.