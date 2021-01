Il Torino si è fermato allo 0-0 contro lo Spezia, nonostante la partita si fosse inizialmente messa bene. A questo punto, torna fortemente in bilico la panchina di Giampaolo

Il Torino continua ad avere grandi difficoltà nell’attuale Serie A. I granata si sono fermati allo 0-0 in casa contro lo Spezia. Giampaolo continua ad avere uno score pessimo in questa stagione: sono solo 13 i punti messi a segno dal Toro in 18 giornate e il gioco continua a mancare. Anche oggi si sono viste grandi difficoltà per i padroni di casa sia nell’impostare la manovra che nel creare vere e proprie occasioni da gol.

Calciomercato Torino, in discussione il nome di Giampaolo: le ultime

La superiorità numerica sembrava aver messo in discesa la partita per il Torino. Vignali è stato espulso dopo solo 8 minuti, ma lo Spezia è riuscito a resistere fino ai minuti finali, quando i padroni di casa sono andati vicino in un paio di occasioni al gol colpendo anche un palo. La prestazione del Torino apre un nuovo scenario per la panchina granata. Traballa la panchina di Giampaolo e ci sono già i primi nomi per il sostituto: Roberto Donadoni, Davide Nicola, Leonardo Semplici o il ritorno di Moreno Longo restano le principali opzioni.